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  4. Acun Ilıcalı yarışmacılara haftalık ne kadar veriyor? Bomba iddia... Survivor'ın bir sezonluk maliyeti 13 milyon dolar olarak açıklamıştı!

Acun Ilıcalı yarışmacılara haftalık ne kadar veriyor? Bomba iddia... Survivor'ın bir sezonluk maliyeti 13 milyon dolar olarak açıklamıştı!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.02.2024 09:20 | Son Güncelleme:
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Tv8 ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star 2024'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. Her bölümü büyük ses getiren yarışma programına son olarak Acun Ilıcalı'nın sinirlenip sandalye devirdiği anlar damga vurmuştu. Şimdi de yarışmacıların aldıkları haftalık ücretler hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Peki, Acun Ilıcalı yarışmacılara haftalık ne kadar veriyor?

Survivor All Star 2024'te tansiyon hiç düşmüyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran yarışmanın son bölümünde yaşananlar sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

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YARIŞMACILAR NE KADAR KAZANIYOR?

Yarışmacılara sinirlenen Acun Ilıcalı "Siz ne istiyorsunuz. Her gün olay çıkartıyorsunuz. Kavga mı kaos mu?" diyerek bağırıp sandalye devirmişti.
Acun Ilıcalı'yı ilk defa böyle görenler çok şaşırdı.
Tüm bu yaşanlardan sonra yarışmada kadro değişikliğine gidildi. Turabi ve Nihat sağlık sorunları sebebi ile yarışmaya veda etti. Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmi Cem İntepe ise kadroya dahil oldu.
Son konseyde Nagihan'ın sözleri de dikkat çekti. Yunus Emre ile kavga eden Mustafa Kemal yarışmadan çekilmişti. Diskalifiye olacağı konuşulan Mustafa Kemal için yarışmacılar konseyde Acun Ilıcalı'dan ricada bulundu.

'MADDİ OLARAK İHTİYACI VAR'

'MADDİ OLARAK İHTİYACI VAR'
Survivor Nagihan, "Mustafa Kemal'in 9 aylık çocuğu var ve maddi olarak ihtiyacı var. Ben rica ediyorum lütfen geri döndürün" dedi. Sahra da Nagihan'ın sözlerini destekledi.
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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı sosyal medya
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