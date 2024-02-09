Acun Ilıcalı yarışmacılara haftalık ne kadar veriyor? Bomba iddia... Survivor'ın bir sezonluk maliyeti 13 milyon dolar olarak açıklamıştı!

Survivor All Star 2024'te tansiyon hiç düşmüyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran yarışmanın son bölümünde yaşananlar sosyal medyada uzun süre konuşuldu.





YARIŞMACILAR NE KADAR KAZANIYOR?

Yarışmacılara sinirlenen Acun Ilıcalı "Siz ne istiyorsunuz. Her gün olay çıkartıyorsunuz. Kavga mı kaos mu?" diyerek bağırıp sandalye devirmişti.

Acun Ilıcalı'yı ilk defa böyle görenler çok şaşırdı.

Tüm bu yaşanlardan sonra yarışmada kadro değişikliğine gidildi. Turabi ve Nihat sağlık sorunları sebebi ile yarışmaya veda etti. Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmi Cem İntepe ise kadroya dahil oldu.

Son konseyde Nagihan'ın sözleri de dikkat çekti. Yunus Emre ile kavga eden Mustafa Kemal yarışmadan çekilmişti. Diskalifiye olacağı konuşulan Mustafa Kemal için yarışmacılar konseyde Acun Ilıcalı'dan ricada bulundu.