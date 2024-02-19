Acun Ilıcalı Yunus Emre'yi itince sosyal medyanın diline düştü! "Kavga ayırdın 4 ödül ceza"

Survivor Survivor olalı böylesini daha önce görmedi. Yarışma sırasında o kadar çok kavga çıktı ki en son Acun Ilıcalı kendini parkurda buldu. Ogeday-Hakan, Hilmi Cem-Yasin kavgaları sosyal medyayı salladı.

Bu anlarda son günlerde ceza üstüne ceza alan ve Acun Ilıcalı tarafından sert dille eleştirilen Yunus Emre oldukça sakindi. Kavgaları ayırmak için caba gösteren Yunus Emre sosyal medyada gündem oldu.

Günlerdir aç olan Yunus Emre ve Acun Ilıcalı arasında kavga sırasındaki şakalaşma anlarına yorum yağdı. Acun Ilıcalı'nın şakayla yarışmacıyı itmesi sosyal medyanın diline düştü.

İşte yapılan komik paylaşımların bazıları...

