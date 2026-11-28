Aksaray’da Necati Doğanay (39), kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Rabia Yeşildağ’ı (31) otomobilinde tabancayla vurup öldürdü.

DHA

2 ÇOCUK ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ!

Olay, saat 03.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Rabia Yeşildal, evine gelen sevgilisi N. Doğanay’ın evli ve 3 çocuğu olduğu öğrenince aralarında tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından Doğanay, Pınar Mahallesi’nde annesi oturan Yeşildal’ı ona götürebileceğini söyledi.

Bunun üzerine Rabia Yeşildal, Doğanay ile birlikte evden çıkıp otomobile bindi. Necati Doğanay bu sırada belinden çıkardığı tabanca ile Yeşildal’a ateş etti. Başından vurulan 2 çocuk annesi Rabia Yeşildağ hayatını kaybetti.

DHA

Necati Doğanay, Yeşildal’ın cansız bedeninin içinde olduğu otomobille polis merkezine giderek teslim oldu.

Doğanay, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Rabia Yeşildal’ın cesedi ise incelemenin ardından Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

DHA

ÖLDÜRÜLEN ŞEFİKA İLE ÇOCUKLUKLARI BİRLİKTE GEÇMİŞ

Rabia Yeşildal’ın, 25 gün önce eski eşi Osman Oruç (33) tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürülen Şefika Yeşildağ'ın (33) akrabası olduğu belirtildi. Rabia ve Şefika Yeşildağ’ın çocukluklarının birlikte geçtiği bildirildi.