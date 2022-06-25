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Adalet Bakanı Bozdağ, şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesini ziyaret etti

25.06.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bozdağ, şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesini ziyaret etti

AĞRI (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa'da 20 Nisan'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına düzenlenen terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in ailesini ziyaret etti.

Bozdağ, Ağrı'daki temasları kapsamında şehit Yiğit'in ailesinin yaşadığı Hamur ilçesine geldi. Şehit Yiğit'in babası Mahmut, annesi Fatma Yiğit'le görüşen Bakan Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, Yiğit'in fedakarca görev yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Bozdağ, "Bütün şehitlerimizin bize emanetleri olan ailelerinin yanındayız. Tüm arkadaşlarımız seferber oldular, bundan sonra da aynı hassasiyet devam edecektir. Şehidimizin emanetine onun gibi sahip çıkarsak ona borcumuzu ödemiş oluruz." dedi.

Şehit babası Mahmut Yiğit ise "Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere sizlere minnettarım. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bozdağ, şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesini ziyaret etti

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