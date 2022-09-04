Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Galatasaray'ın transferini resmen duyurdu! "Icardi bugün açıklanıyor"

Adana Demirspor'un tecrübeli başkanı Murat Sancak A Spor'da katıldığı bir programda oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sancak, en çok merak edilen konuların başında gelen Mario Balotelli'nin takımdan ayrılık sürecine dair samimi itiraflarda bulunurken, Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi ve Galatasaray'ın büyük oranda anlaşma sağladığı Icardi için de oldukça flaş ifadeler kullandı.

"GİT ARTIK MARIO!"

Mario Balotelli'nin sürekli olarak takımdan ayrılacağını söylediğini ifade eden Murat Sancak, "Gitmek isteyen bir adamı tutamazsınız. Neredeyse iki aydır gitmek istiyordu. Kampa gitmeden bile 'Ben gelmeyeceğim' diyordu. Bir şey yapmadı ama en son ben de ona dedim ki 'Git artık Mario! Kulüp bulamıyorsan da bonservisini sen yatır git'. Çünkü takımın huzurunu bozmaya gerek yok. Buna müsaade edemem. Antrenmana çıkıyor, 'Ben gideceğim' diyor, diğer oyuncuların da huzurunu bozuyor. Ben buna müsaade etmem." dedi.

"İSTANBUL OLSA 1 YIL DAHA KALIRDI"

Balotelli için 'Aslında çok özel bir insan' diyen Sancak, "Evet sinirli, agresif ama çocuk. Çok iyi bir iletişimimiz vardı onunla. Benimle, sportif direktörümüzle, hocamızla... Bir gün antrenmana geç gelmişliği yok. Yunus'u Yunus yapan Balotelli'dir. Espanyol'dan aldığımız Vargas'ı Vargas yapan da Mario'dur. Gençlere de büyük katkısı oldu. Ben gitmesini istemezdim. Kalmak isteseydi 3 yıl daha kalmasını isterdim. Giderken de söyledim kendisine. Belki Adana olduğu içindir. İstanbul olsa bir yıl daha kalabilirdi." şeklinde konuştu.

"ALİ KOÇ BALOTELLI İÇİN ARADI"

Ali Koç'un kendisini Balotelli için aradığını söyleyen Adana Demirspor Başkanı "Ali Koç, Mario Balotelli ile ilgili aradı 'Ne düşünüyorsun?' demişti. Ben de 'Başkanım, size yaramaz. Onu yönetmek için beni de almalısınız' demiştim. Fenerbahçe ve Galatasaray benden Mario'yu direkt istemedi. İsteseler verirdim." ifadelerini kullandı.

"BATSHUAYI İÇİN, 6 MİLYON EURO TALEP ETTİLER"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella'nın geçtiğimiz günlerde sezonun bitiminde, Fenerbahçe'ye transfer olan Batshuayi'yi istediğini belirten Sancak, "Görüştük, bizden 6 milyon Euro istediler. Bence Fenerbahçe iyi bir transfer başarısı gösterdi. 3 milyon Euro'ya almışsa tebrik etmek lazım. Süper Lig'de iyi transferler yapıldı." dedi.

"ICARDI'Yİ AÇIKLAYACAKLAR"

Galatasaray'ın transfer gündemine de değinen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, son günlerde Sarı-Kırmızılılar'ın 1 numaralı gündemi olan Mauricio Icardi transferine dair de konuştu. Sancak açıklamasında Galatatasaray'ın Icardi transferini bitirdiğini dile getirirken, "Herhalde bugün açıklanacak" ifadelerini kullandı.