Adana Demirspor-Galatasaray maçının ardından eleştiriler yükselemeye başladı!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Adana'da oynanan mücadele beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın liderlik şansını teptiği mücadele taraftarlar tarafından eleştirildi.

44 YIL SONRA BİR İLK!

Opta verilerine göre; Galatasaray, 1978/79'dan (4 maç) bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonundaki ilk beş deplasmanının dördünde kalesini gole kapadı. Sarı kırmızılılar ayrıca, Opta'nın detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana gol atamadan en fazla şut çektiği maçı oynadı.

PERFORMANSLARI TEPKİ ÇEKTİ Golsüz eşitlikle sona eren mücadelede Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün performansları tepki topladı. Adana Demirspor karşısında Kerem ve Yunus'un toplam 9 şutunun hiçbiri kaleyi bulamadı.

GÜNTEKİN ONAY-HÜRRİYET En sonda yazmayı düşündüğümü en başa alarak başlayayım. Galatasaray’ı ve Okan Buruk’u 3 Türk oynatma kuralı fazlasıyla zorluyor. Takım son 20 metreye kadar hiç de kötü değil. Ancak öndeki 3’lü Kerem-Gomis ve Yunus’un performansları yetersiz. Öyle ki Gomis ilk yarıda rakip ceza sahasında hiç topla buluşamamış. 4 kez pas almış bunların 3 tanesi kendi yarı sahasında. Bu rakamlar ciddi bir soruna işaret ediyor.

2’nci yarıda Adana Demirspor duraklamalarla birlikte son 35 dakikayı bir kişi eksik oynadı. Galatasaray, Juan Mata’nın girmesiyle pas kalitesini arttırıp baskı kursa da golcü konusunda final bölgesindeki problemi yaşamaya devam etti. Midstjö-Torreira ikilisi gerçekten iyi ancak önlerinde bir Mata şart. Bu durumda kontenjandan dolayı Icardi veya Mertens’e yer kalmıyor.