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Adana Demirspor, hazırlık maçında Umm Salal'a 2-0 yenildi

12.07.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, hazırlık maçında Umm Salal'a 2-0 yenildi

Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor, antrenman maçında karşılaştığı Katar'ın Umm Salal ekibine 2-0 yenildi.

Bolu Dağı'ndaki Koru Otel'de kampta bulunan ve teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kısa süreli bir antrenman yapan Adana Demirspor, daha sonra başka bir otelde kamp yapan Umm Salal ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Umm Salal, Jonathan Kodjia'nın 36 ve 66. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Adana Demirsporlu oyuncular, hazırlık maçının ardından kısa süreli bir çalışma daha gerçekleştirdi.

Mavi-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Adana Demirspor, hazırlık maçında Umm Salal'a 2-0 yenildi

Adana Demirspor, hazırlık maçında Umm Salal'a 2-0 yenildi

Adana Demirspor, hazırlık maçında Umm Salal'a 2-0 yenildi

Adana Demirspor, hazırlık maçında Umm Salal'a 2-0 yenildi

Adana Demirspor, hazırlık maçında Umm Salal'a 2-0 yenildi

Adana Demirspor, hazırlık maçında Umm Salal'a 2-0 yenildi

Adana Demirspor, hazırlık maçında Umm Salal'a 2-0 yenildi

Adana Demirspor, hazırlık maçında Umm Salal'a 2-0 yenildi

Adana Demirspor, hazırlık maçında Umm Salal'a 2-0 yenildi

Adana Demirspor, hazırlık maçında Umm Salal'a 2-0 yenildi

Adana Demirspor, hazırlık maçında Umm Salal'a 2-0 yenildi

Adana Demirspor, hazırlık maçında Umm Salal'a 2-0 yenildi

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