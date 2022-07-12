Bolu Dağı'ndaki Koru Otel'de kampta bulunan ve teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kısa süreli bir antrenman yapan Adana Demirspor, daha sonra başka bir otelde kamp yapan Umm Salal ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Adana Demirspor, hazırlık maçında Umm Salal'a 2-0 yenildi

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