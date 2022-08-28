Adana Demirspor karıştı! Balotelli ve Teknik Direktör Montella maç sonu tartıştı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında evinde Ümraniyespor'u 1-0 yendi. Hakemin son düdüğüyle birlikte Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella sahaya girerek, Mario Balotelli'nin üzerine yürüyüp bağırarak tartıştı.

İkilinin tartışmasını engellemek için futbolcular ve Montella'nın yardımcıları araya girdi. Mario Balotelli'yi daha sonra Asbaşkan Metin Korkmaz soyunma odasına götürdü.

Daha sonra taraftarlar Vincenzo Montella'yı tribünlere çağırarak üçlü çektirdi.

MONTELLA'DAN BALOTELLI AÇIKLAMASI

Balotelli ile maç sonu tartışmaları hakkında basın toplantısında konuşan Montella, "Kendisinden olan beklentilerimiz daha büyük. Orada adrenalin başka şeyler de söyletiyor ama benim için orada bitmiştir olay" ifadelerini kullandı. (İHA)

MURAT SANCAK'TAN AÇIKLAMA!

Yaşanan bu olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı Murta Sancak "Boşverin galibiyetin zevkini çıkartın, her şey göründüğü gibi değildir, bir şey varsa biz çözeriz, kendinizi yormayın" ifadelerini kullandı.

İŞTE O ANLAR... (Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)