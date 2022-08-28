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Adana Demirspor karıştı! Balotelli ve Teknik Direktör Montella maç sonu tartıştı

28.08.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Karşılaşma, Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçın sona ermesiyle ev sahibi takımın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, golcüsü Mario Balotelli ile tartıştı. İkiliyi futbolcular ve yöneticiler ayırmakta güçlük çekti. Maç sonu basın toplantısında Balotelli ile yaşadıkları tartışmaya da değinen Montella, "Adrenalin başka şeyler de söyletiyor ama benim için orada bitmiştir olay" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında evinde Ümraniyespor'u 1-0 yendi. Hakemin son düdüğüyle birlikte Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella sahaya girerek, Mario Balotelli'nin üzerine yürüyüp bağırarak tartıştı.

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İkilinin tartışmasını engellemek için futbolcular ve Montella'nın yardımcıları araya girdi. Mario Balotelli'yi daha sonra Asbaşkan Metin Korkmaz soyunma odasına götürdü.

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Daha sonra taraftarlar Vincenzo Montella'yı tribünlere çağırarak üçlü çektirdi.

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MONTELLA'DAN BALOTELLI AÇIKLAMASI

Balotelli ile maç sonu tartışmaları hakkında basın toplantısında konuşan Montella, "Kendisinden olan beklentilerimiz daha büyük. Orada adrenalin başka şeyler de söyletiyor ama benim için orada bitmiştir olay" ifadelerini kullandı. (İHA)

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MURAT SANCAK'TAN AÇIKLAMA!

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Yaşanan bu olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı Murta Sancak "Boşverin galibiyetin zevkini çıkartın, her şey göründüğü gibi değildir, bir şey varsa biz çözeriz, kendinizi yormayın" ifadelerini kullandı.

İŞTE O ANLAR... (Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
balotelliyi resmen basimiza Messi Ronaldo yaptiniz başkan bu senin suçun bu kadar oyuncuyu havaya sokarsan adamda herkese tepeden bakar dayilanir bu lig ne balotelliler gördü gönder gitsin

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