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Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü Bingöl semalarını paraşütlerle renklendirdi

19.07.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü Bingöl semalarını paraşütlerle renklendirdi

BİNGÖL (AA) - Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları (AHAS) Kulübü, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, bölgenin tanıtımına katkı sunmak amacıyla yamaç paraşütü etkinliği düzenledi.

AHAS Kulübü Başkanı Güner Akkaya, beraberinde 10 yamaç paraşütü pilotu ile geldiği Yedisu'da yaklaşık 1900 rakımlı Yayla Tepesi'nden havalandı.

İlçede bu seviyede ilk kez yamaç paraşütü etkinliği düzenleyen kulüp ilçe semalarında güzel manzaralar oluşturdu.

Bölgenin doğal güzelliğine hayran kalan AHAS Kulübü, ileriki günlerde ilçede daha büyük bir etkinlik gerçekleştirmeyi planlıyor.

Kulüp Başkanı Akkaya, AA muhabirine, Yedisu ilçesinde bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Yöre halkını misafirperverliğine hayran kaldıklarını dile getiren Akkaya, "İki gündür Yedisu ilçesindeyiz. 10 pilotumuz yamaç paraşütü ile Yedisu'nun semalarında havalandı. En kısa zamanda daha kalabalık bir pilot ekibi ile minimum 30 pilotla Yedisu ilçesine yeniden geleceğiz. Teşekkür ederiz Yedisu." dedi.​​​​​​​

Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü Bingöl semalarını paraşütlerle renklendirdi

Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü Bingöl semalarını paraşütlerle renklendirdi

Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü Bingöl semalarını paraşütlerle renklendirdi

Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü Bingöl semalarını paraşütlerle renklendirdi
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