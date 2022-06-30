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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "Koruyucu Aile Günü" kutlandı

30.06.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "Koruyucu Aile Günü" kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, millet olarak ve inançları gereği aileye her zaman önem verildiğini belirtti.

Türk milletini bir arada tutan unsurun sağlam aile yapısı olduğunu aktaran Elban, şöyle devam etti:

"Her zaman aileyi oluşturan fertler arasında kan bağı olmak zorunda değil. Sizler gibi bu kutsi görevi üstlenen ailelerimiz sayesinde aile konusunda eksik olduğunu düşündüğümüz yavrularımızın da bu eksikliğini büyük bir fedakarlıkla, onurla ve samimiyetle gideriyorsunuz. Bu manada devlet ve milletimiz adına sizlere şükran borçluyuz."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer de Adana'da da 252 koruyucu ailenin 345 çocuğa yuvasını açtığını söyledi.

Koruyucu ailelerin de konuşma yaptığı etkinlikte, Karagöz-Hacivat gösterisi sunuldu, çocuklar müzik eşliğinde eğlendi.

- Mersin

Mersin'deki koruyucu aileler ve çocukları, kutlama programı kapsamında Cumhuriyet Alanı'nda toplandı.

Burada Vali Ali Hamza Pehlivan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya ve Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile bir araya gelen çocuklar ve aileleri, kortej halinde Atatürk Parkı'na yürüdü.

Sahil bandında düzenlenen "Koruyucu Aile Şenliği"nde çeşitli dans gösterileri yapıldı, müzik dinletileri sunuldu.

Etkinlikte konuşan Vali Pehlivan, koruyucu aileler ve çocuklarla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Koruyucu aile olmanın önemine değinen Pehlivan, "Biz ailelerimizle gurur duyuyoruz. Onları kendi evlatlarınızdan ayrı görmüyor, her şeyleriyle ilgileniyorsunuz. Yetişmeleri, okula gitmeleri, büyümeleri, meslek sahibi olmaları konusunda devletimizin de sağlamış olduğu imkanları değerlendirmek suretiyle rehberlik ediyorsunuz." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya da kentte 251 çocuğa koruyucu aile hizmeti verildiğini aktardı.

- Hatay

Hatay'da da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Koruyucu Aile Şenliği" düzenlendi.

Antakya Milli İrade Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte, bando eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Müzik dinletisinin de sunulduğu etkinlikte, Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi üyeleri çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

- Osmaniye

Osmaniye'de kurum müdürleri, koruyucu aileler ve çocuklar Fakıuşağı Mahallesi'nden kortej halinde etkinliklerin yapılacağı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) yerleşkesine yürüdü.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, koruyucu ailenin önemine değinerek, kentte 72 koruyucu ailenin 102 çocuğa yuvasını açtığını belirtti.

Konuşmaların ardından etkinlik alanında geleneksel çocuk oyunları oynandı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "Koruyucu Aile Günü" kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "Koruyucu Aile Günü" kutlandı

Mersin'de "Koruyucu Aile Günü" kutlandı

Mersin'de "Koruyucu Aile Günü" kutlandı

Mersin'de "Koruyucu Aile Günü" kutlandı

Mersin'de "Koruyucu Aile Günü" kutlandı

Mersin'de "Koruyucu Aile Günü" kutlandı

Mersin'de "Koruyucu Aile Günü" kutlandı

Mersin'de "Koruyucu Aile Günü" kutlandı

Mersin'de "Koruyucu Aile Günü" kutlandı

Mersin'de "Koruyucu Aile Günü" kutlandı

Mersin'de "Koruyucu Aile Günü" kutlandı

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