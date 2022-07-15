Adana ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı'yla başladı. Daha sonra Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, İstanbul'daki Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması meydandaki ekranlardan izletildi.

Programda konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, 15 Temmuz'da milletin tarihte hiç görmediği, hiç yaşamadığı bir ihanetle ve saldırıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Mücadelenin hak ve batıl mücadelesi olduğunu belirten Elban, şöyle konuştu:

"6 yıl önce yine bir cuma akşamı bu millet öyle bir saldırı ile karşı karşıya kaldı ki bin yılı aşkın süreden bu yana bu millete sürekli saldırılar düzenlendi, işgal edilmeye çalışıldı, savaş meydanlarında yenilmeye çalışıldı ama bir türlü başaramadılar. Sonunda artık içerideki hainleri devreye sokmak gündeme geldi. Uzun zamandan beri PKK terör örgütü gibi bir bela ile mücadele ediyoruz. O karanlık gecede, 6 yıl önce 15 Temmuz gecesi hain FETÖ terör örgütü sinsi planını devreye soktu. Öyle sinsi, acımasız ve hainlik dolu bir plandı ki 252 şehidimize, 2 bin 200 gazimize mal oldu. Bu mankurtlar sürüsü o gece birkaç tankı sokağa dökerek ya da gökyüzünde bir iki tane uçağı uçurarak çok rahatlıkla darbeyi başarıp bu milleti teslim alacaklarını düşündüler ama hesaba katmadıkları bilmedikleri bir şey vardı. O gece devletine, diyanetine, mukaddesatına, ülkesine bir saldırı olduğunu hisseden ferasetli bu milletin fertleri, canını hiçe sayarak tankların, silahların önünde göğsünü siper ettiler ve tıpkı atalarının yaptığı gibi yine hakkı kaldırarak arşı alaya yükselttiler. Biz hafife alınacak bir millet değiliz çünkü İslam'ın bayraktarlığını üstlenmiş seçilmiş necip bir milletiz."

Genç nesillere bu tür olayların doğru anlatılması gerektiğini belirten Elban, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz her 15 Temmuz'da 15 Temmuz günü yaşanan ihaneti, travmayı, 15 Temmuz da milletimizin başardığı kahramanlığı ve eğer önünde yürüyen güçlü lideri varsa, lideri ile kenetlenip neleri başarabileceğini hep gençlerimize anlatmak zorundayız. Ben o gece mukaddesatımız için, vatanımız için, devletimiz için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve bu ülkenin yurt yapıldığından bugüne kadar ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerini rahmetle anıyorum."

Konuşmaların ardından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şehit olan ikizlerin babası Ali Oruç'un kaleme aldığı şiir, sinevizyondan izlendi.

Programlar kapsamında çeşitli marşlar seslendirildi, ilahi dinletisi sunuldu.

Öte yandan Kozan ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi şehitleri ve gazileri için anma programı düzenlendi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ile çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinliğin sonunda şehitler için dua edildi.

- Mersin

Mersin'de "Anma Yürüyüşü" düzenlendi.

Millet Bahçesi'nin Yenişehir ilçesindeki etabı önünde toplanan vatandaşlara Vali Ali Hamza Pehlivan ile bazı milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eşlik etti.

Katılımcılar, Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Alanı'na yürüdü.

Buradaki "Demokrasi Nöbeti" etkinliğinde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim okunan programda şehitler için dua edildi.

Etkinlikler kapsamında İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" düzenlendi.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Beşiktaş Meydanı'nda başlayan parkuru geçerek Cumhuriyet Alanı'na ulaşan sporcuların koşuda getirdiği sancak, Vali Pehlivan'a teslim edildi.

Vali Pehlivan, alandaki konuşmasında, vatandaşların 6 yıl önce olduğu gibi bugün de meydanları doldurduğunu söyledi.

Türk milletinin tarih boyunca dünyaya sevgi ve huzuru getirmeye çalıştığını dile getiren Pehlivan, bu insancıl hasletlerin tarihe damga vurduğunu anlattı.

Pehlivan, 15 Temmuz'da toplar, tüfekler, helikopterler ve uçaklarla Türk milletine diz çöktürülmeye kalkışıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ama milletimiz, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı çağrısıyla 'Halkımın üstünde halk tanımıyorum. Bütün vatandaşlarımızı yollara, meydanlara davet ediyorum. Biz ölümüne mücadele edeceğiz.' demesiyle yollara, meydanlara düşerek göğsünü o ateşler üzerinde siper etti. İşte bu anlayışla bedenini, canını ortaya koydu. FETÖ ve arkasındaki yapılanmalar adeta duvara çarpmış gibi püskürtüldü. Diz çöktürmeye çalışırken kendisi diz çöktü. Yıkıcı ve bölücü emelleri başlarına geçirilmiş oldu. Milletimiz bu haykırışını gece boyunca sürdürdü. Onların amacı gecenin karanlığıyla birlikte geleceğimizi de karartmaktı. Başaramadılar çünkü milletimiz el ele, omuz omuza verdi. Yüce Türk milleti tarih boyunca nice engellerle, saldırılarla karşılaştı. 15 Temmuz bunun son ve en kalleş örneğiydi ama bir ve beraber olarak tek yürek, tek bilek olarak o kabus gecesinin sonunu aydınlık yapmayı bildi."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, İstanbul'daki Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyondan izlendi.

Programlar kapsamında çeşitli marşlar seslendirildi, ilahi dinletisi sunuldu.

Bir öğrenci, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir için yazılan şiiri okudu.

Öte yandan Silifke, Gülnar ve Anamur ilçelerinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

- Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimini asla unutmayacaklarını söyledi.

Gelecek nesillere 15 Temmuz gecesinin çok iyi anlatılması gerektiğini belirten Doğan, şöyle devam etti:

"15 Temmuz akşamında yine meydanlardayız. Hain pusuyu kuranlar bu milletin cesaretini, ferasetini ve yürekliliğini hesaplayamamışlardı. Bu milletin evlatları tarih boyunca çeşitli badireler atlattı. Savaşlar gördü, ihanetler gördü ama bu başkaydı, bu içimizden birileri bize silah doğrultmuştu. Hesaplayamadıkları bir şey vardı, aynı yüzyıl önce millet diz çöktüğünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu milleti ayağa kaldırıp Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurduğu gibi tam da yüz yıl sonra yine bu milletin bağrından yetişmiş bir yiğit Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine millet sokaklara, meydanlara çıktı. Tanklara, toplara direnerek o gece ders verilmesi gerekenlere dersini verdi. Bu gece Türk milletinin kader noktalarından birisiydi. Görev yaptığım süre içerisinde yüzün üzerinde şehit uğurlaması yaptım, annelerin, babaların, eşlerin ve çocukların o dik duruşları karşısında gerçekte müteessir oluyorsunuz. Vatan ve millet için evlatlarını veren bu insanların 'Vatan sağ olsun' demesi, bizlere daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de uzun ömürler dilerim."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği halka hitabı izlendi.

Programda Antakya Medeniyetler Korosu da sahne aldı. Hatay Büyükşehir Belediyesinin mehteran takımı gösteri sundu.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde de sanatçılar Ahmet Şafak ve Şükriye Tutkun sahne aldı.

Atatürk Anıt Alanı’ndaki konserde sanatçılar, sevilen şarkılarını seslendirdi.

- Osmaniye

Osmaniye'de Devlet Bahçeli Meydanı'nda toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, etkinliğin düzenleneceği Cumhuriyet Meydanı'na kadar Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde yürüdü.

Meydanda devam eden etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ali Çakmak, şehit ve gaziler için dua etti.

Mehter konserinin ardından kürsüye gelen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz'da ülkenin bağımsızlığı için bir destan yazıldığını belirterek, "Siz ki, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısına kulak vererek çıplak ellerinizle tankları durduran, ölüm saçan silahlara yalın ayak meydan okuyan, canından aziz bildiği vatanı uğruna kendini siper eden yiğitlersiniz. Sizler, o gece yurdumuza alçakları uğratmayarak, kutsal topraklarımıza göz dikenlere, bayrağa el sürmeye yeltenen hain FETÖ'cü alçaklara haddini bildiren vatan aşığı, bayrak sevdalısı, Türk milletisiniz." diye konuştu.

15 Temmuz'da Türk milletinin kendi vergileriyle alınmış uçakların, tankların, helikopterlerin namlusunun millete çevrildiğini anımsatan Vali Yılmaz, "Ama onlar bir şeyi bilmiyor. Bu yüce Türk milleti, Çanakkale'de coştu, Kurtuluş Savaşı'nda coştu. Yine kendine iş düşünce 15 Temmuz'da coştu ve o coşkun akan duygu ve vatan sevgisi karşısında ne yapacaklarını bile anlayamadan, bu yüce devlet, bu büyük devlet onlara hak ettiği cevabı en güzel şekilde verdi." ifadelerini kullandı.

Program, şiir ve müzik dinletisi ile sona erdi.