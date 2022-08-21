Adana'da 5 milyon 505 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlara operasyon düzenlendi.
Aramada, 5 milyon 505 bin makaron, 100 kilogram kıyılmış tütün, 6 makaron doldurma makinesi ve 5 kompresör bulundu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Adana'da 5 milyon 505 bin makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz