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Adana'da 5 milyon 505 bin makaron ele geçirildi

21.08.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 5 milyon 505 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 5 milyon 505 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlara operasyon düzenlendi.

Aramada, 5 milyon 505 bin makaron, 100 kilogram kıyılmış tütün, 6 makaron doldurma makinesi ve 5 kompresör bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana'da 5 milyon 505 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 5 milyon 505 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 5 milyon 505 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 5 milyon 505 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 5 milyon 505 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 5 milyon 505 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 5 milyon 505 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 5 milyon 505 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 5 milyon 505 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 5 milyon 505 bin makaron ele geçirildi

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polis Adana kaçakçılık makaron

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Seyhan
Kelebek Eczanesi
Seyhan
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