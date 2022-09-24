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Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi

24.09.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi

Adana'nın Kozan ilçesinde, olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı anısına bu yıl 6'ncı kez düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde Ali Böncüoğlu başpehlivan oldu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Adana Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kozan Kaymakamlığı, Kozan Belediyesi ile Türk Güreş Vakfı Adana Şubesi'nce Faydalı Mahallesi futbol sahasında gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık bin sporcu katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 20 binden fazla gence farklı dallarda spor eğitimi verdiklerini, güreşin ise özel bir yeri olduğunu belirtti.

Organizasyona katılan sporculara başarı dileyen Karalar, "Tarihte şanlı bayrağımızı göndere çektiren bütün şampiyonlarımızı saygıyla anıyorum. İsmet ağabeyimize yakışır şekilde bu etkinliği her sene düzenlemek ve ata sporumuzu yaşatmaya devam etmek istiyoruz." dedi.

Güreş öncesi yağlanarak er meydanına çıkan sporcular, başpehlivan olabilmek için mücadele etti.

Organizasyonların sonunda rakibi Halil Hopur'u yenen Ali Böncüoğlu başpehlivan oldu.

Müsabakaların ardından ödül töreni yapıldı.

Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi

Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi

Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi

Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi

Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi

Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi

Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi

Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi

Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi

Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi

Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi

Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi

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