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Adana'da 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 4 zanlısı tutuklandı

13.07.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 4 zanlısı tutuklandı

Adana'da çocukların oynadığı topun park halindeki otomobile çarpması üzerine komşular arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde 5 Temmuz'da komşular arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, Mesut G. (38) ve Zübeyde G. (38) çiftinin iki çocuğunun sokakta oynadığı sırada toplarının komşuları İhsan Ç'ye (47) ait otomobile çarptığı, komşularının tepki göstermesi üzerine taraflar arasında kavga çıktığı ve Mesut G'nin darbedildiği öğrenildi.

Daha sonra iki ailenin yakınlarının karışmasıyla olayın silahlı kavgaya dönüştüğü belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Ziya Ö. ile diğer zanlılar Mustafa G, Murat K. ve Yasin Ç'yi gözaltına aldı.

Kavgaya karışan tarafların adreslerinde, ruhsatsız tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

19 Mayıs Mahallesi'nde 5 Temmuz'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Ziya Ö. ve İbrahim E. ile Yasin Ç, İrfan Ç, İhsan Ç. ve Azize Ç. yaralanmıştı.

Adana'da 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 4 zanlısı tutuklandı

Adana'da 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 4 zanlısı tutuklandı

Adana'da 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 4 zanlısı tutuklandı

Adana'da 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 4 zanlısı tutuklandı

Adana'da 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 4 zanlısı tutuklandı

Adana'da 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 4 zanlısı tutuklandı

Adana'da 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 4 zanlısı tutuklandı

Adana'da 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 4 zanlısı tutuklandı

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Adana yaralı

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İmsak
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İkindi
16:40
Akşam
20:07
Yatsı
21:41

Adana Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Çarşamba

Aksoy Eczanesi
Seyhan
Burçinin Eczanesi
Seyhan
Doğan Cem Eczanesi
Seyhan
Özde Eczanesi
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Mert Özkurt Eczanesi
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Saygın Eczanesi
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