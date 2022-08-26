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Adana'da 8 yaşındaki Muhammed protez bacaklarına kavuştu

26.08.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 8 yaşındaki Muhammed protez bacaklarına kavuştu

Adana'da enfeksiyon nedeniyle iki bacağı dizden aşağı kesilen 8 yaşındaki Muhammed Erol, hayırseverlerin desteğiyle protez bacaklarına kavuştu.

Doğuştan çift taraflı kaval kemiği eksikliği "Tibial Hemimelia" hastası Muhammed'in yaklaşık 9 ay önce iki bacağının enfeksiyon nedeniyle dizlerinden itibaren kesilmesinin ardından, hayırsever Ogün Sever Okur çocuğa protez bacak takılması için aileyle irtibata geçti.

Okur'un yanı sıra başka hayırseverlerin de desteğiyle Muhammed, protez bacaklarına kavuştu.

Muhammed, protez bacaklarıyla yürüyerek arkadaşlarıyla buluştu, halı sahada futbol oynadı.

Anne Narin Erol (32), AA muhabirine, artık oğlunun tekerlekli sandalyeye mahkum olmayacağını söyledi.

Oğlunun protezlere kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Erol, şöyle konuştu:

"8 aydır Muhammed'le bu mücadeleyi verdik. Muhammed'in bir an önce yürümesini istiyordum. Hayalleri futbol oynamaktı, ileride polis olmak istiyor. Arkadaşları gibi hep koşmak, onların arasına katılmak istiyordu. Şimdi onların arasına katıldı. Bu bana büyük mutluluk veriyor. Muhammed'le her gün yeni bir teknik öğreniyoruz. Her gün öğrenme alışkanlıkları ediniyoruz. Muhammed'le artık sokaklarda dolaşıyoruz. Ona evde yeni doğmuş bir bebek gibi eğitim veriyorum. Yeniden yürümeyi öğreniyor."

- "Artık arkadaşlarımla top oynuyorum"

Muhammed Erol da çok mutlu olduğunu anlatarak, "Artık arkadaşlarımla top oynuyorum. Büyüyünce polis olacağım ve Adana Demirspor maçlarına da gideceğim." ifadesini kullandı.

Futbol antrenörü Nevzat Karabulut ise Muhammed'le 4 yıl önce tanıştığını belirterek, "Muhammed'in yaşadığı soruna kayıtsız kalamadık. Protez bacaklara ihtiyacı vardı. Verdiğimiz mücadele sonucunda protez bacaklara sahip oldu. Şimdi arkadaşlarıyla futbol oynamaya başladı. Benim de bir antrenör olarak hayatta yaşamış olduğum en güzel duygulardan birisi." dedi.

Adana'da 8 yaşındaki Muhammed protez bacaklarına kavuştu

Adana'da 8 yaşındaki Muhammed protez bacaklarına kavuştu

Adana'da 8 yaşındaki Muhammed protez bacaklarına kavuştu

Adana'da 8 yaşındaki Muhammed protez bacaklarına kavuştu

Adana'da 8 yaşındaki Muhammed protez bacaklarına kavuştu

Adana'da 8 yaşındaki Muhammed protez bacaklarına kavuştu

Adana'da 8 yaşındaki Muhammed protez bacaklarına kavuştu

Adana'da 8 yaşındaki Muhammed protez bacaklarına kavuştu

Adana'da 8 yaşındaki Muhammed protez bacaklarına kavuştu

Adana'da 8 yaşındaki Muhammed protez bacaklarına kavuştu

Adana'da 8 yaşındaki Muhammed protez bacaklarına kavuştu

Adana'da 8 yaşındaki Muhammed protez bacaklarına kavuştu

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