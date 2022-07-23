Adana'nın Sarıçam ilçesinde, ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkisindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.
Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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