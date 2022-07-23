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Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

23.07.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkisindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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