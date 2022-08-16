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Adana'da bir gencin sokakta silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı

16.08.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir gencin sokakta silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir gencin sokakta silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 26 Temmuz'da Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta Necati Ersönmez (23) silahlı saldırıda öldürüldü.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Kayıtlardan, şüphelilerin Anıl Mert L. (28), Halit S. (26), Onur Y. (34) ve Mehmet S. (25) olduğu belirlendi.

Şüpheliler, saklandıkları adreslerde özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Anıl Mert L, Halit S, Onur Y. ve Mehmet S. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adana'da bir gencin sokakta silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Adana'da bir gencin sokakta silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Adana'da bir gencin sokakta silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Adana'da bir gencin sokakta silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Adana'da bir gencin sokakta silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Adana'da bir gencin sokakta silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Adana'da bir gencin sokakta silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Adana'da bir gencin sokakta silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana silahlı saldırı

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