Adana'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili iki zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla 19 Mayıs Mahallesi'nde 12 Temmuz'da Nurettin Kaçar'ın (29) pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili kavgaya karışan 6 zanlının kimliklerini tespit etti. Ekipler, şüpheliler Muhammet Mustafa Y. (21), Abdülkadir Y. (22), Ramazan Y. (27), Rıdvan A. (24), Emir A. (23) ve A.Y'yi (16) adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Soruşturmaya ilişkin edinilen bilgilere göre, maktulün arkadaşları Tahir G. (27) ve Ali Cem Ş'nin (23) olay günü sokakta karşılaştığı karşı grup ile "yan bakma" yüzünden tartıştığı ve aralarında kavga çıktığı öne sürüldü. Daha sonra Tahir G. (27) ve Ali Cem Ş'nin (23) yardım istediği arkadaşı Nurettin Kaçar'ın olay yerine pompalı tüfekle gidip Abdülkadir Y'nin başına silahın dipçiğiyle vurduğu, çıkan arbede sırasında tüfeğin yere düştüğü ve Muhammet Mustafa Y'nin silahı alıp Kaçar'ı vurduğu iddia edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammet Mustafa Y. ve Abdülkadir Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Olay Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 12 Temmuz'da iki grup arasında çıkan kavgada Nurettin Kaçar pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanmıştı. Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçar, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis, kavgaya karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Adana'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili iki zanlı tutuklandı

- Olayda kullanılan pompalı tüfeğin arkadaşlarının kavgasına sonradan karışan maktule ait olduğu iddia edildi

Adana'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili iki zanlı tutuklandı

Adana'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili iki zanlı tutuklandı

Adana'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili iki zanlı tutuklandı

Adana'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili iki zanlı tutuklandı