Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin silahla yaralandığı kavgaya karışan 2 şüpheliden biri yakalandı.
Seyhan Caddesi'nde Y.B, iki kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine YB, tabancayla yaralandı.
Yaralı Y.B, vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden otomobille kaçan zanlıların peşine düştü.
Ekipler, plakasını belirlediği aracın Bülent Angın Bulvarı'nda seyir halinde olduğunu tespit etti.
Durdurulan araçtaki sürücü A.E, gözaltına alındı.
Olayın zanlılarından A.E, Bağlar Polis Merkezine götürüldü.
Ekipler, diğer zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Adana'da bir kişinin silahla yaralandığı kavgaya karışan şüpheli yakalandı
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