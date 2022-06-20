YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da bir kişinin silahla yaralandığı kavgaya karışan şüpheli yakalandı

Adana'da bir kişinin silahla yaralandığı kavgaya karışan şüpheli yakalandı

20.06.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kişinin silahla yaralandığı kavgaya karışan şüpheli yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin silahla yaralandığı kavgaya karışan 2 şüpheliden biri yakalandı.

Seyhan Caddesi'nde Y.B, iki kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine YB, tabancayla yaralandı.

Yaralı Y.B, vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden otomobille kaçan zanlıların peşine düştü.

Ekipler, plakasını belirlediği aracın Bülent Angın Bulvarı'nda seyir halinde olduğunu tespit etti.

Durdurulan araçtaki sürücü A.E, gözaltına alındı.

Olayın zanlılarından A.E, Bağlar Polis Merkezine götürüldü.

Ekipler, diğer zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da bir kişinin silahla yaralandığı kavgaya karışan şüpheli yakalandı

Adana'da bir kişinin silahla yaralandığı kavgaya karışan şüpheli yakalandı

Adana'da bir kişinin silahla yaralandığı kavgaya karışan şüpheli yakalandı

Adana'da bir kişinin silahla yaralandığı kavgaya karışan şüpheli yakalandı

Adana'da bir kişinin silahla yaralandığı kavgaya karışan şüpheli yakalandı

Adana'da bir kişinin silahla yaralandığı kavgaya karışan şüpheli yakalandı

Adana'da bir kişinin silahla yaralandığı kavgaya karışan şüpheli yakalandı

Adana'da bir kişinin silahla yaralandığı kavgaya karışan şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 20 Haziran Pazartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:12
Öğle
12:45
İkindi
16:36
Akşam
20:08
Yatsı
21:46

Adana Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Pazartesi

Gökçe Eczanesi
Seyhan
İkibinevler Eczanesi
Seyhan
Erva Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
Aydın Eczanesi
Seyhan
Güvel Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.