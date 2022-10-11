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Adana'da cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

11.10.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Adana'da cenaze nakil aracında 144 kilo 550 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda yapılan uygulama sırasında cenaze nakil hizmetinde kullanılan panelvanda 144 kilo 550 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan sürücüler B.S. ve E.E. ile uyuşturucuyu Diyarbakır'dan temin ettiği öne sürülen H.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana'da cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Adana'da cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Adana'da cenaze nakil aracında 144 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

Adana'da cenaze nakil aracında 144 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

Adana'da cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Adana'da cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Adana'da cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Adana'da cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Adana'da cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Adana'da cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Adana'da cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Adana'da cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

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esrar Adana uyuşturucu tutuklu

Adana Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

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Sabah
06:35
Öğle
12:31
İkindi
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Akşam
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Yatsı
19:30

Adana Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Salı

Başkent Eczanesi
Seyhan
Galen Eczanesi
Seyhan
Park Eczanesi
Seyhan
Dünya Eczanesi
Seyhan
Hilal Eczanesi
Seyhan
Durdane Eczanesi
Seyhan
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