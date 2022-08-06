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Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

06.08.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

H.K, Kozan Caddesi'ndeki iş yerine gelen A.Ç ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç tabancayla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.Ç. sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis şüpheli H.K'yı gözaltına aldı.

Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı

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Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cumartesi

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Gökçe Eczanesi
Seyhan
Gözü Eczanesi
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