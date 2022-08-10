Adana'da cipe çarpan motosikletin sürücüsü, hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 AKL 865 plakalı motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi üzerinde M.D. (19) idaresindeki 01 GM 395 plakalı cipe çarptı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti, cip sürücüsü gözaltına alındı.
Adana'da cipe çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz