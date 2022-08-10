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Adana'da cipe çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

10.08.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da cipe çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'da cipe çarpan motosikletin sürücüsü, hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 AKL 865 plakalı motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi üzerinde M.D. (19) idaresindeki 01 GM 395 plakalı cipe çarptı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti, cip sürücüsü gözaltına alındı.

Adana'da cipe çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'da cipe çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'da cipe çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'da cipe çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'da cipe çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'da cipe çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'da cipe çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'da cipe çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana Seyhan

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Adana Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Çarşamba

Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Kelebek Eczanesi
Seyhan
Barajyolu Eczanesi
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Erkan Eczanesi
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