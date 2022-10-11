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Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

11.10.2022 06:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde Suriye ve Irak'ta DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 şüphelinin kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu yerlere, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle baskın yapıldı.

Sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem alınırken Özel Harekat polisleri evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet'e götürüldü.

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

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Adana DEAŞ operasyon

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Adana Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Salı

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