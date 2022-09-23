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Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı

23.09.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu adreslere TEM şubesi operasyon timi ve özel harekat polisleriyle baskın yapıldı.

Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı.

Ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı

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Adana DEAŞ operasyon şafak terörle mücadele

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