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Adana'da devrilen okul servisindeki 19 kişi yaralandı

05.10.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da devrilen okul servisindeki 19 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde öğrencileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 14'ü öğrenci 19 kişi yaralandı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda özel bir okulun öğrenci ve öğretmenlerini taşıyan Osman Güngör yönetimindeki 01 S 2070 plakalı servis, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.

Refüjdeki palmiye ağaçlarına çarptıktan sonra devrilen servisin sürücüsü Güngör ile 14 öğrenci ve 4 öğretmen yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar devrilen araçtan çıkardıkları yaralılara ilk müdahalede bulundu.

Yaralılar daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrasında yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana'da devrilen okul servisindeki 19 kişi yaralandı

Adana'da devrilen okul servisindeki 19 kişi yaralandı

Adana'da devrilen okul servisindeki 19 kişi yaralandı

Adana'da devrilen okul servisindeki 19 kişi yaralandı

Adana'da devrilen okul servisindeki 19 kişi yaralandı

Adana'da devrilen okul servisindeki 19 kişi yaralandı

Adana'da devrilen okul servisindeki 19 kişi yaralandı

Adana'da devrilen okul servisindeki 19 kişi yaralandı

Adana'da devrilen okul servisindeki 19 kişi yaralandı

Adana'da devrilen okul servisindeki 19 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Adana Çukurova okul öğrenci servis yaralı

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Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Çarşamba

Akan Eczanesi
Seyhan
Deva Eczanesi
Seyhan
Lokman Eczanesi
Seyhan
Başarı Eczanesi
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