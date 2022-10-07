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Adana'da en fazla su ürünü ve hayvansal mamul ihraç eden firmalar ödüllendirildi

07.10.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da en fazla su ürünü ve hayvansal mamul ihraç eden firmalar ödüllendirildi

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB), Adana'da geçen yıl en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

ASHİB'in kentte geçen sene dış satımda öne çıkan firmaların ödüllendirilmesi için düzenlediği "2021 Yılı İhracat Ödül Töreni" bir otelde yapıldı.

ASHİB Başkanvekili Ali Can Yamanyılmaz, buradaki konuşmasında, her yıl ihracat rakamlarının belirgin şekilde yükseldiğini söyledi.

Yamanyılmaz, Birlik ihracatının 2021 yılında hedeflerinin üstünde gerçekleştiğini belirterek, "Geçen yıl su ve hayvansal mamul ihracatımız 3,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2022 yılının 9 ayında ise sektör olarak ihracatımız 3 milyar 51 milyon dolar olarak kayda geçti." dedi.

Adana'nın ihracatının yeni yatırımlarla artacağını ifade eden Yamanyılmaz, üretmek ve ihraç etmenin adeta milli bir mücadele olduğunu, su ürünleri ve hayvansal mamul dış satımının gelecek yıllarda daha da artacağını dile getirdi.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru da Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde yapılan yatırımlara işaret ederek, "Tarla balıkçılığının içinde sadece balık değil karides ve diğer ürünler de yetiştirilecek, etrafında aynı zamanda bunun işlenmesi ve işletilmesi için yem temini soğuk hava depoları olacak. İhracat potansiyeli, özellikle kafes balıkçılığıyla birleştirildiği zaman 350-400 milyon dolar seviyelerine ulaşacak olan ciddi bir yatırım. Gerçekten bu Adana açısından, bölgemiz açısından, Yumurtalık ve Karataş bölgesinde istihdam açısından da çok kıymetli bir iş." dedi.

Konuşmaların ardından geçen yıl en fazla ihracat yapan firmaların temsilcilerine ödülleri verildi.

Adana'da en fazla su ürünü ve hayvansal mamul ihraç eden firmalar ödüllendirildi

Adana'da en fazla su ürünü ve hayvansal mamul ihraç eden firmalar ödüllendirildi

Adana'da en fazla su ürünü ve hayvansal mamul ihraç eden firmalar ödüllendirildi

Adana'da en fazla su ürünü ve hayvansal mamul ihraç eden firmalar ödüllendirildi

Adana'da en fazla su ürünü ve hayvansal mamul ihraç eden firmalar ödüllendirildi

Adana'da en fazla su ürünü ve hayvansal mamul ihraç eden firmalar ödüllendirildi

Adana'da en fazla su ürünü ve hayvansal mamul ihraç eden firmalar ödüllendirildi

Adana'da en fazla su ürünü ve hayvansal mamul ihraç eden firmalar ödüllendirildi

Adana'da en fazla su ürünü ve hayvansal mamul ihraç eden firmalar ödüllendirildi

Adana'da en fazla su ürünü ve hayvansal mamul ihraç eden firmalar ödüllendirildi

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