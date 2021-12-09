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Adana'da ev eşyası yüklü kamyonda 53 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

09.12.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da ev eşyası yüklü kamyonda 53 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

Adana'da, kasasındaki ev eşyalarının arasına gizlenmiş 53 kilo 350 gram esrar ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ev eşyası yüklü bir kamyonla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi.

Ekipler, plakasını tespit ettiği kamyonu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurup narkotik dedektör köpeğiyle aradı.

Köpeğin, araçtaki bazı eşyalara tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede, çuval ve iki çantada 53 kilo 350 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Mustafa K. (38), işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adana'da ev eşyası yüklü kamyonda 53 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

Adana'da ev eşyası yüklü kamyonda 53 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

Adana'da ev eşyası yüklü kamyonda 53 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

Adana'da ev eşyası yüklü kamyonda 53 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

Adana'da ev eşyası yüklü kamyonda 53 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

Adana'da ev eşyası yüklü kamyonda 53 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

Adana'da ev eşyası yüklü kamyonda 53 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

Adana'da ev eşyası yüklü kamyonda 53 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

Adana'da ev eşyası yüklü kamyonda 53 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

Adana'da ev eşyası yüklü kamyonda 53 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

Adana'da ev eşyası yüklü kamyonda 53 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

Adana'da ev eşyası yüklü kamyonda 53 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

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