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Adana'da geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

04.07.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 131 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 27 Haziran-3 Temmuz'da çeşitli operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 6 kilo 838 gram esrar, 1 kilo 572 gram sentetik uyuşturucu, 302 uyuşturucu hap, 28 kök Hint keneviri, 4 gram eroin ile ruhsatsız av tüfeği ve 6 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 131 zanlıdan 12'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Adana'da geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Adana'da geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Adana'da geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Adana'da geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Adana'da geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Adana'da geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Adana'da geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Adana'da geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Adana'da geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Adana'da geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Adana'da geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Adana'da geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

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Anahtar Kelimeler:
Adana operasyon

Adana Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:33
Sabah
05:17
Öğle
12:48
İkindi
16:39
Akşam
20:09
Yatsı
21:46

Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Pazartesi

Baraj Eczanesi
Seyhan
Burak Halaç Eczanesi
Seyhan
Sadıkoğlu Eczanesi
Seyhan
Aksa Eczanesi
Seyhan
Ataman Eczanesi
Seyhan
Dağlı Eczanesi
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