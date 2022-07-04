Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 131 şüpheliden 12'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 27 Haziran-3 Temmuz'da çeşitli operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 6 kilo 838 gram esrar, 1 kilo 572 gram sentetik uyuşturucu, 302 uyuşturucu hap, 28 kök Hint keneviri, 4 gram eroin ile ruhsatsız av tüfeği ve 6 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 131 zanlıdan 12'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Adana'da geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı
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