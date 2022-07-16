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Adana'da göçük altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi

16.07.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da göçük altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bir inşaatta çalışırken göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

Esentepe Mahallesi Mehmet Fuat Diblan Bulvarı'nda, bir site inşaatında yer altına boru döşendiği esnada henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

İşçilerden Bahri Ustaoğlu ile mühendislik fakültesi öğrencisi olduğu ve staj yaptığı öğrenilen Yasin Doğan, toprak altında kaldı.

Diğer işçilerin olayı bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmayla toprak altından çıkarılan Ustaoğlu ve Doğan'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da göçük altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi

Adana'da göçük altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi

Adana'da göçük altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi

Adana'da göçük altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi

Adana'da göçük altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi

Adana'da göçük altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi

Adana'da göçük altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi

Adana'da göçük altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi

Adana'da göçük altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi

Adana'da göçük altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi

Adana'da göçük altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi

Adana'da göçük altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi

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