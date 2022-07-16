İşçilerden Bahri Ustaoğlu ile mühendislik fakültesi öğrencisi olduğu ve staj yaptığı öğrenilen Yasin Doğan, toprak altında kaldı.

Esentepe Mahallesi Mehmet Fuat Diblan Bulvarı'nda, bir site inşaatında yer altına boru döşendiği esnada henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Adana'da göçük altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz