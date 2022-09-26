YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu: 28 gözaltı kararı

Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu: 28 gözaltı kararı

26.09.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu: 28 gözaltı kararı

Adana'da, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi eski başmüdürü ve eski başhekimi ile doktorların da arasında olduğu 28 şüpheliye yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu düzenlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Balcalı Hastanesi'nde 2018-2021'deki ihalelere fesat karıştırıldığı, kamu zararına sebebiyet verildiği, görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, kamuyu 3 milyon 677 bin lira zarara uğrattıkları belirlenen 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında hastanenin eski başmüdürü A.Ö, eski başhekimi ve eski başhekim yardımcısı ile doktorların da bulunduğu 28 kişiyi yakalamaya yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu: 28 gözaltı kararı

Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu: 28 gözaltı kararı

Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu: 28 gözaltı kararı

Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu: 28 gözaltı kararı

Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu: 28 gözaltı kararı

Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu: 28 gözaltı kararı

Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu: 28 gözaltı kararı

Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu: 28 gözaltı kararı

Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu: 28 gözaltı kararı

Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu: 28 gözaltı kararı

Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu: 28 gözaltı kararı

Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu: 28 gözaltı kararı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
polis Gözaltı Adana arama operasyon

Adana Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:23
Öğle
12:35
İkindi
15:59
Akşam
18:38
Yatsı
19:52

Adana Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Pazartesi

Nida Eczanesi
Seyhan
Defne Çınar Eczanesi
Seyhan
Abidinpaşa Eczanesi
Seyhan
Burda Eczanesi
Seyhan
Bilgehan Özkan Eczanesi
Seyhan
Yurdagül Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Babasının düğününde sağdıcıyla birlikte oldu! ''Haberi yok''

Babasının düğününde sağdıcıyla birlikte oldu! ''Haberi yok''

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.