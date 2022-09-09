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Adana'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi

09.09.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık olaylarına karıştığı ileri sürülen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı, evlerde arama yaptı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adana'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi

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Anahtar Kelimeler:
Adana hırsızlık operasyon

Adana Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
04:47
Sabah
06:09
Öğle
12:41
İkindi
16:15
Akşam
19:04
Yatsı
20:20

Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Cuma

Gökçe Eczanesi
Seyhan
Burak Halaç Eczanesi
Seyhan
Tuğçe Dalkır Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
Buğra Eczanesi
Seyhan
Orkide Eczanesi
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