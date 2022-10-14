Adana'da iki çeşit renkli pamuğun hasadı yapıldı

Adana'da bu yıl 1800 dekar alanda ekilen "Gelincik" ve "Sarıgelin" adlı iki renkli pamuk çeşidinin hasadı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen, valiliğin koordinatörlüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve BOSSA Tekstil AŞ iş birliği ile bu yıl 1800 dekar alanda ekilen renkli pamuklar için hasat etkinliği düzenlendi.

Vali Süleyman Elban, Sarıçam ilçesi Baklalı Mahallesi'ndeki etkinlikte, Enstitü Müdürlüğünce geliştirilen iki renkli pamuk çeşidinin 10-15 yıllık ıslah çalışmasının ürünü olduğunu bildirdi.

Bu ürünlerin çiftçiyle ve işletmelerle buluşması gerektiğini belirten Elban, "Kıymetinin nihai tüketici açısından ve çevre hassasiyeti bakımından bilinmesi lazım. Çok doğru işlenirse bu pamukların kıymetli ürün olduğu da anlaşılacaktır. Onun için bu ürünü eken çiftçinin mutlak surette fiyat konusunda ve tohum konusunda desteklenmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

- Diğer konuşmacılar

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Başak Egesel de üretim sırasında tüm aşamaların kayıt altına aldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Üretimi yaparken aynı zamanda çevreyi ve iklim değişikliğini göz önünde bulundurarak üretimi gerçekleştirmek ve bunların yanı sıra üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, insan sağlığı ve hayvan refahına dokunan şekilde üretimi gerçekleştirmek amaçlanmakta. Bizim için önemli olan, ülkede iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasının yanı sıra tekstil sektörüne ihtiyacı olan ham maddeyi sağlayan pamuğun sürdürülebilir kılınması."

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de renkli pamuğun ekiminin yaygınlaştırılması projesini daha ileriye götürmek istediklerini ifade ederek, "Ürettiğimiz renkli pamukta ortalama 200-250 kilogram dekara verim alınırken, hasadı gerçekleşen ürünlerde 400-450 kilograma kadar yükseltmiş durumdayız. Bu proje kapsamında 1800 dekar alanda 7 çiftçimiz bu sene üretim yaptı." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası" almaya hak kazanan işletmelerin temsilcilerine sertifikaları verildi.