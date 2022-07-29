YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Adana'da inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

29.07.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çalıştığı inşaatın çatısında elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Topalak Mahallesi'nde bir villa inşaatında çalışan Suriye uyruklu Abdulkadir Hamşo (29), çatıda kalıp sökümü yaptığı sırada binanın yakınındaki elektrik tellerine temas etti.

İşçinin akıma kapıldığını fark eden çalışma arkadaşları durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, bölgede elektriğin kesilmesinin ardından yaptıkları kontrolde işçinin öldüğünü belirledi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Hamşo'nun yakınları gözyaşı döktü.

İşçinin cenazesi, polisin olay yerindeki incelemeleri sonrasında otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen Abdulkadir Hamşo'nun cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından Küçükoba Mezarlığı'na defnedildi.

Adana'da inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Adana'da inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Adana'da inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Adana'da inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Adana'da inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Adana'da inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Adana'da inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Adana'da inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İşçi Adana ölüm

Adana Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

İmsak
03:58
Sabah
05:34
Öğle
12:50
İkindi
16:39
Akşam
19:56
Yatsı
21:25

Adana Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Cuma

Bulut Eczanesi
Seyhan
Cemre Eczanesi
Seyhan
Yeşilyurt Eczanesi
Seyhan
Zeyneloğlu Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
Gülbahçesi Eczanesi
Seyhan
Arzum Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kafasında delikle yaşıyor! Ne olduğu anlaşıldığında ise...

Kafasında delikle yaşıyor! Ne olduğu anlaşıldığında ise...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.