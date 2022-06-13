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Adana'da iş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı

13.06.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerini ve kamyonetini yakan kişi gözaltına alındı.

Ailevi sorunlarının olduğu iddia edilen K.B, Karaafat Caddesi'ndeki iş yerini ve kamyonetini ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri ve araç hasar gördü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan K.B. Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Adana'da iş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı

Adana'da iş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı

Adana'da iş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı

Adana'da iş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı

Adana'da iş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı

Adana'da iş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı

Adana'da iş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı

Adana'da iş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı

Adana'da iş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı

Adana'da iş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı

Adana'da iş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı

Adana'da iş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı

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