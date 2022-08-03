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Adana'da işten çıkarılan şehit eşi hukuk mücadelesi verecek

03.08.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediyesine bağlı şirkette şoför olarak çalışırken işten çıkarılan Hatice Batırır: - "Dava açacağım, haklarımı arayacağım" - Adana Büyükşehir Belediyesi: - "Uyarıları ve belediye hiyerarşisini hiçe sayan bir personelimiz hakkında zorunlu standart prosedürü uyguladık"

Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı şirket bünyesinde şoför olarak çalışan şehit eşi Hatice Batırır, işinden haksız şekilde çıkarıldığı gerekçesiyle dava açacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı şirket bünyesinde taşeron işçi olarak 12 yıldır halk otobüsü şoförlüğü yapan, şehit Uzman Çavuş Bilal Batırır'ın eşi Hatice Batırır, AA muhabirine, idarecileri tarafından kendisine bir süredir mobbing uygulandığını iddia etti.

Daha önce de işten çıkarıldığını ancak girişimleri sonucunda tekrar mesleğine döndüğünü anlatan Batırır, ilgili şube müdürünün kendisine baskı uyguladığını öne sürdü.

Batırır, işten çıkarılma sebebini öğrenmek istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben izne ayrıldıktan 2 gün sonra iş arkadaşlarım aradı, şoförlerin olduğu WhatsApp grubundan çıkarıldığımı söylediler. Ben de bunun üzerine çalışma programına baktım ve oradan da sicilim silinmişti. İdari amiri aradım ve beni işten neden çıkardıklarını sordum, o da bana kendisinin çıkartmadığını Adana Ulaşım AŞ'nin çıkarttığını söyledi. Ben yıllık izindeyim, bana hiç haber verilmiyor ve çıkarıldığıma dair halen bir haber verilmedi. Biz bu vatan için can vermiş, acılı bir aileyiz, yanımızda olacakları yerde bizi yerden yere vuruyorlar. Tabii ki dava açacağım, haklarımı arayacağım."

- Adana Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı

Hatice Batırır'ın işten çıkarılmasıyla ilgili Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Biz kimseyi şehit yakını olduğu için işten çıkartmadık. Hakkında çok sayıda şikayet olan, vatandaşlara hakaret ettiği tutanaklarla belgeli, uyarıları ve belediye hiyerarşisini hiçe sayan bir personelimiz hakkında zorunlu standart prosedürü uyguladık." ifadelerine yer verildi.

Personelle ilgili 26 farklı şikayet bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bu şikayetler sonucu 18 farklı tutanak tutulmuş, 8 sözlü uyarı verilmiştir. Şikayetlerin sebepleri, vatandaşla tartışma, kaba davranma ve argo konuşma, araçta yolcu varken araçtan inerek kapısı açık şekilde aracı terk edip fırından yiyecek ve içecek alma, durakta bekleyen engelli vatandaşı almama, güzergahını kullanmayarak vatandaşı mağdur etme, durakta durmama, kalkışını geç yapma gibi sebeplerdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Personelin rapor aldığı gün, televizyon kanalına çıkması üzerine konunun Teftiş Kurulu Başkanlığına sevk edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Personelimiz 4857 Sayılı İş Kanunu'nun, iş sözleşmesinin feshi ile ilgili 25. maddesinin 'Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri' başlığı altındaki B ve E bentleri dikkate alınarak gereğinin yapılması için bağlı olduğu disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Bunun sonucunda Adana Ulaşım AŞ tarafından iş sözleşmesi feshedilmiştir. Toplu taşıma gibi doğrudan can güvenliği ve toplum huzurunu ilgilendiren bir kamu hizmetindeyse ekstra hassasiyet taşırız. Eğer standart prosedürü uygulamasaydık bütün Adana halkına haksızlık, adaletsizlik ve saygısızlık yapmış olacaktık. 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' ilkesiyle çalışır ve kutsal şehitlik mertebesine mümkün olan en büyük saygıyı gösteririz. Görevimizi, vatanımıza olan sevgimiz ve vatandaşlarımıza olan saygımızla yapmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar ile işten çıkan personel arasında geçtiği iddia edilen diyalogsa tamamen hayal ürünü ve iftiradır. Bu iftirayla ilgili yasal haklarımızın saklı olduğunu hatırlatırız."

Adana'da işten çıkarılan şehit eşi hukuk mücadelesi verecek

- Büyükşehir Belediyesine bağlı şirkette şoför olarak çalışırken işten çıkarılan Hatice Batırır: - "Dava açacağım, haklarımı arayacağım" - Adana Büyükşehir Belediyesi: - "Uyarıları ve belediye hiyerarşisini hiçe sayan bir personelimiz hakkında zorunlu sta

Adana'da işten çıkarılan şehit eşi hukuk mücadelesi verecek

Adana'da işten çıkarılan şehit eşi hukuk mücadelesi verecek

Adana'da işten çıkarılan şehit eşi hukuk mücadelesi verecek

Adana'da işten çıkarılan şehit eşi hukuk mücadelesi verecek

Adana'da işten çıkarılan şehit eşi hukuk mücadelesi verecek

Adana'da işten çıkarılan şehit eşi hukuk mücadelesi verecek

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Adana büyükşehir belediyesi işten çıkarma

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