Adana'da kalbinden ve akciğerinden bıçaklanan gencin tedavisi sürüyor

Adana'da iki kardeşle yaptığı kavga sırasında bıçaklanarak yaralandığı ileri sürülen gencin tedavisi devam ediyor.

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde ikamet eden M.A.A (17), önceki gün arkadaşı C.E (17) ve ağabeyi N.E (19) ile sosyal medya üzerinden tartışma yaşadı.

M.A.A, tartışmanın ardından parkta buluştuğu C.E. ve N.E. ile kavga etti.

Kavga sırasında bıçaklanan M.A.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kalbinden ve akciğerinden bıçaklandığı öğrenilen M.A.A, ameliyatın ardından yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli iki kardeşi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.E. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, ağabeyi N.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Aile çocuğun iyileşmesini bekliyor

Yaralı gencin babası Cevdet A. (48), şu an tedavisi devam eden oğlunun durumunun kötü olduğunu söyledi.

Oğlundan gelecek iyi bir haberi beklediklerini aktaran baba Cevdet A, "Çocuğumun üç defa kalbi durdu. Ameliyat edildikten sonra yoğun bakıma alındı. Şu anda herhangi bir tepki de veremiyor. Oğlumdan gelecek güzel bir haber bekliyoruz." dedi.

Anne Kader C. (38) de şakalaşmayla başlayan tartışmanın sonucunda bıçaklandığını iddia ettiği oğlunun, yaşama tutunmaya çalıştığını kaydetti.