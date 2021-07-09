Adana'da kavgaya müdahale eden polis, kamyonetin çarpmasıyla yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kavgaya müdahale sırasında kamyonetin çarpmasıyla yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde komşu iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle yaşanan kavga nedeniyle çevredekiler durumu polise bildirdi.

Olay yerine giderek kavga edenlere müdahale eden polis memurlarından O.I, sürücü R.G. yönetimindeki kamyonetin çarpmasıyla yaralandı.

Bölgeden kaçmaya çalışan R.G, olay yerindeki diğer polislerce yakalanıp Dağlıoğlu Şehit Mehmet Ali Aslan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Yaralı polis, çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavga ve meslektaşlarının yaralandığı olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.