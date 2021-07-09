YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da kavgaya müdahale eden polis, kamyonetin çarpmasıyla yaralandı

Adana'da kavgaya müdahale eden polis, kamyonetin çarpmasıyla yaralandı

09.07.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kavgaya müdahale eden polis, kamyonetin çarpmasıyla yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kavgaya müdahale sırasında kamyonetin çarpmasıyla yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde komşu iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle yaşanan kavga nedeniyle çevredekiler durumu polise bildirdi.

Olay yerine giderek kavga edenlere müdahale eden polis memurlarından O.I, sürücü R.G. yönetimindeki kamyonetin çarpmasıyla yaralandı.

Bölgeden kaçmaya çalışan R.G, olay yerindeki diğer polislerce yakalanıp Dağlıoğlu Şehit Mehmet Ali Aslan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Yaralı polis, çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavga ve meslektaşlarının yaralandığı olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.

Adana'da kavgaya müdahale eden polis, kamyonetin çarpmasıyla yaralandı

Adana'da kavgaya müdahale eden polis, kamyonetin çarpmasıyla yaralandı

Adana'da kavgaya müdahale eden polis, kamyonetin çarpmasıyla yaralandı

Adana'da kavgaya müdahale eden polis, kamyonetin çarpmasıyla yaralandı

Adana'da kavgaya müdahale eden polis, kamyonetin çarpmasıyla yaralandı

Adana'da kavgaya müdahale eden polis, kamyonetin çarpmasıyla yaralandı

Adana'da kavgaya müdahale eden polis, kamyonetin çarpmasıyla yaralandı

Adana'da kavgaya müdahale eden polis, kamyonetin çarpmasıyla yaralandı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
polis Adana

Adana Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:38
Sabah
05:21
Öğle
12:49
İkindi
16:40
Akşam
20:08
Yatsı
21:43

Adana Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cumartesi

Barış Eczanesi
Seyhan
Mert Eczanesi
Seyhan
Şimal Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
Sorguç Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
Özsoy Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İşçinin kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntülerle ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

İşçinin kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntülerle ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Mardin'de Sultan Şeyhmus Külliyesinin temeli törenle atıldı

Mardin'de Sultan Şeyhmus Külliyesinin temeli törenle atıldı

Toyota, yeni Yaris Cross B- SUV üretimine başlıyor

Toyota, yeni Yaris Cross B- SUV üretimine başlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.