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Adana'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı

06.07.2022 02:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çocukların kavgasına müdahale eden komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde çocuklar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen komşular birbirleriyle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü, her iki taraf birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Yasin Ç, İrfan Ç, İhsan Ç, Azize Ç, Mehmet Ziya Ö. ve İbrahim E, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan İhsan Ç. ve Mehmet Ziya Ö’nün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Adana'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı

Adana'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı

Adana'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı

Adana'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı

Adana'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı

Adana'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı

Adana'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı

Adana'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı

Adana'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı

Adana'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı

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Adana silahlı kavga yaralı

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Sabah
05:18
Öğle
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İkindi
16:39
Akşam
20:09
Yatsı
21:45

Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Çarşamba

Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Tuğçe Oral Eczanesi
Seyhan
Gonca Eczanesi
Seyhan
Nesli Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Şifaveren Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
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