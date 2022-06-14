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Adana'da kuyumcuyu silahla yaralayan soyguncular altın ve paralarla kaçtı

14.06.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kuyumcuyu silahla yaralayan soyguncular altın ve paralarla kaçtı

Adana'da iş yerini kapatmaya hazırlanan bir kuyumcuyu silahla yaralayan iki şüpheli, bir miktar altın ve para alarak kayıplara karıştı.

Henüz kimliği belirlenemeyen iki zanlı, merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'ndeki iş yerini kapatmaya hazırlanan kuyumcu Hanifi Çetinkaya'yı (42) silahla yaraladı.

Şüpheliler, bir miktar altın ve para alarak ara sokaklardan kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı Çetinkaya'yı kentteki bir özel hastaneye kaldırdı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, iş yerinde ve önünde inceleme yaparken, polis ne kadar altın ve paranın çalındığının tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri de zanlıların kimliklerinin belirlenmesi için güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Adana'da kuyumcuyu silahla yaralayan soyguncular altın ve paralarla kaçtı

Adana'da kuyumcuyu silahla yaralayan soyguncular altın ve paralarla kaçtı

Adana'da kuyumcuyu silahla yaralayan soyguncular altın ve paralarla kaçtı

Adana'da kuyumcuyu silahla yaralayan soyguncular altın ve paralarla kaçtı

Adana'da kuyumcuyu silahla yaralayan soyguncular altın ve paralarla kaçtı

Adana'da kuyumcuyu silahla yaralayan soyguncular altın ve paralarla kaçtı

Adana'da kuyumcuyu silahla yaralayan soyguncular altın ve paralarla kaçtı

Adana'da kuyumcuyu silahla yaralayan soyguncular altın ve paralarla kaçtı

Adana'da kuyumcuyu silahla yaralayan soyguncular altın ve paralarla kaçtı

Adana'da kuyumcuyu silahla yaralayan soyguncular altın ve paralarla kaçtı

Adana'da kuyumcuyu silahla yaralayan soyguncular altın ve paralarla kaçtı

Adana'da kuyumcuyu silahla yaralayan soyguncular altın ve paralarla kaçtı

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Kuyumcu Adana

Adana Namaz Vakitleri 14 Haziran Salı

İmsak
03:26
Sabah
05:12
Öğle
12:44
İkindi
16:35
Akşam
20:06
Yatsı
21:44

Adana Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Salı

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Seyhan
Çınar Eczanesi
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Yeşilyurt Eczanesi
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