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Adana'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları düzenlenen etkinlikte eğlendi

16.06.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları düzenlenen etkinlikte eğlendi

Adana'nın Karataş ilçesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğiyle Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü İstihdam Politikaları Daire Başkanı Suat Dede, Tuzla Ortaokulu'ndaki etkinlikte, 1990'lı yıllardan bu yana çocuk işçiliğini önlemeye yönelik yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Çocuk işçiliğiyle mücadelede çok önemli mesafeler katedildiğini aktaran Dede, bu bağlamda uluslararası örgütlerle imzalanan sözleşmeler ve anlaşmalarla iş birliğini sürdürdüklerini belirtti.

Dede, çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda yaptıkları projelerle ilgili bilgi vererek, "Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi kapsamında çocukların tespitini sağlayıp, onları en yakın okullara yönlendiriyoruz. Onlara sosyal, kültürel, sportif ve sanat faaliyetler sağlıyoruz." dedi.

- Çocuklara kitap hediye edildi

ILO Kıdemli Program Yöneticisi Nejat Kocabay da çocuk işçiliğiyle mücadeleye ilişkin önlemleri, çalışmaları, devletin gösterdiği bütün çabaları daha geniş bir kitleyle paylaşmak üzere bir araya geldiklerini anlattı.

Çocuk işçiliğiyle mücadelede 2002'den bu yana her yıl bir temayı ön plana çıkardıklarını anlatan Kocabay, bu yılki temanın "Evrensel Sosyal Koruma" olduğunu aktardı.

Kocabay, çocukların çalışma yaşamından çekilmesi ve hakları olan eğitim, spor, kültür alanlarına dönmeleri için çaba gösterenlere teşekkür etti.

Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Buğrul'un da konuşmasının ardından protokol üyeleri okul bahçesinde çocuklarla bir araya geldi.

Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, okul bahçesinde kurulan oyun alanında eğlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının gezici kütüphanesini de ziyaret eden çocuklara, kitap hediye edildi.

Adana'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları düzenlenen etkinlikte eğlendi

Adana'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları düzenlenen etkinlikte eğlendi

Adana'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları düzenlenen etkinlikte eğlendi

Adana'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları düzenlenen etkinlikte eğlendi

Adana'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları düzenlenen etkinlikte eğlendi

Adana'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları düzenlenen etkinlikte eğlendi

Adana'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları düzenlenen etkinlikte eğlendi

Adana'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları düzenlenen etkinlikte eğlendi

Adana'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları düzenlenen etkinlikte eğlendi

Adana'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları düzenlenen etkinlikte eğlendi

Adana'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları düzenlenen etkinlikte eğlendi

Adana'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları düzenlenen etkinlikte eğlendi

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