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Adana'da narenciye alanlarına faydalı böcek salındı

22.09.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da narenciye alanlarına faydalı böcek salındı

Adana'da biyolojik ve entegre mücadelenin yaygınlaştırılması amacıyla narenciye alanlarına iki farklı türde 75 bin faydalı böcek bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü iş birliğinde, biyolojik ve entegre mücadelenin yaygınlaştırılması amacıyla merkez Seyhan ilçesi Gölbaşı Mahallesi'ndeki özel bir tarım işletmesine ait çiftlikte "Tarla Okulu" etkinliği düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Dairesi Başkanı Ersin Dilber, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'de tarımsal üretime zarar veren 657 organizmanın bulunduğunu söyledi.

Biyolojik mücadelenin doğa ve insan sağlığı açısından önemine değinen Dilber, bu konuda yaptıkları desteklerle ilgili bilgi verdi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Sözmen de biyolojik mücadele çalışmalarına daha çok önem verilmesi gerektiğini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ile Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Miraç Yayla'nın da konuşmalarının ardından narenciye alanlarına kabuklu bit ve unlu bit zararlılarıyla mücadele kapsamında 75 bin faydalı böcek salındı.

Programa Vali Yardımcısı Adem Arslan, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, NÇS Tarım Genel Müdürü Mehmet Nuri Çomu ile çok sayıda davetli katıldı.

Adana'da narenciye alanlarına faydalı böcek salındı

Adana'da narenciye alanlarına faydalı böcek salındı

Adana'da narenciye alanlarına faydalı böcek salındı

Adana'da narenciye alanlarına faydalı böcek salındı

Adana'da narenciye alanlarına faydalı böcek salındı

Adana'da narenciye alanlarına faydalı böcek salındı

Adana'da narenciye alanlarına faydalı böcek salındı

Adana'da narenciye alanlarına faydalı böcek salındı

Adana'da narenciye alanlarına faydalı böcek salındı

Adana'da narenciye alanlarına faydalı böcek salındı

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