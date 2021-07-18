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Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı

18.07.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobil ile yunus polis ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, Ö.Ö. idaresindeki 01 ABK 332 plakalı otomobil ile yunus ekiplerine ait motosiklet çarpıştı.

Kazada motosikletteki 2 polis memuru yaralandı.

Yaralı polis memurları, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Ö.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı
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