YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da PKK/KCK soruşturmasında 38 zanlı hakkında gözaltı kararı

Adana'da PKK/KCK soruşturmasında 38 zanlı hakkında gözaltı kararı

27.06.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk gözaltına alındı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, aralarında Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk ve bazı HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan teknik takip sonucu bazı şüphelilerin örgüt adına faaliyette bulunduğu belirlendi.

Aralarında Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk ile HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, Funda Buyruk'un da aralarında olduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Polis, Seyhan Belediyesi binasında arama yaptı.

Ekiplerin zanlıları yakalamaya yönelik çalışmaları ve adreslerdeki aramaları sürüyor.

Adana'da PKK/KCK soruşturmasında 38 zanlı hakkında gözaltı kararı

- Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk gözaltına alındı

Adana'da PKK/KCK soruşturmasında 38 zanlı hakkında gözaltı kararı

Adana'da PKK/KCK soruşturmasında 38 zanlı hakkında gözaltı kararı

Adana'da PKK/KCK soruşturmasında 38 zanlı hakkında gözaltı kararı

Adana'da PKK/KCK soruşturmasında 38 zanlı hakkında gözaltı kararı

Adana'da PKK/KCK soruşturmasında 38 zanlı hakkında gözaltı kararı

Adana'da PKK/KCK soruşturmasında 38 zanlı hakkında gözaltı kararı

Adana'da PKK/KCK soruşturmasında 38 zanlı hakkında gözaltı kararı

Adana'da PKK/KCK soruşturmasında 38 zanlı hakkında gözaltı kararı

Adana'da PKK/KCK soruşturmasında 38 zanlı hakkında gözaltı kararı

Adana'da PKK/KCK soruşturmasında 38 zanlı hakkında gözaltı kararı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
pkk Adana

Adana Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:29
Sabah
05:14
Öğle
12:47
İkindi
16:38
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Adana Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Salı

Aksoy Eczanesi
Seyhan
Akdağ Eczanesi
Seyhan
Ihlamur Eczanesi
Seyhan
Nazlı Eczanesi
Seyhan
Koçak Eczanesi
Seyhan
Berdan Eczanesi
Seyhan
Öznur Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”

“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”

Sokakta sütyenini çıkarttı, bebeğini emzirdi! Tepki görünce...

Sokakta sütyenini çıkarttı, bebeğini emzirdi! Tepki görünce...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.