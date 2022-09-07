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Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

07.09.2022 06:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da uygulama yapan polis ekiplerinden kaçmaya çalışan sürücü, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi 100. Yıl Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 ALB 859 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Sürücü, ekiplerin "dur" ikazına rağmen araçla Yeni Köprü üzerinden Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na çıkarak kaçmaya başladı.

Otomobil, yaklaşık 10 kilometre süren takip sonucu merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde durduruldu.

Bu sefer de yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, DSİ'ye ait sulama kanalının üzerindeki köprüden Ege Bağtur Bulvarı'na çıkacağı sırada yakalandı.

Gözaltına alınan sürücü F.Ç. ve aracı detaylı inceleme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, şüphelinin sulama kanalına suç unsuru sayılacak bir cisim atmış olabileceği ihtimalini değerlendirerek söz konusu yerde arama yaptı.

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

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polis Şüpheli Adana

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