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Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

01.10.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Adana'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda 170 şişe sahte içki ile gümrük kaçağı 3 bin litre akaryakıt, 5 bin 820 paket sigara, 65 cep telefonu ve 650 puro ele geçirildi.

Polis ekipleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

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Adana sahte içki sigara cep telefonu kaçakçılık operasyon

Adana Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:27
Öğle
12:34
İkindi
15:54
Akşam
18:30
Yatsı
19:45

Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Cumartesi

Nesli Eczanesi
Seyhan
Doğa Eczanesi
Seyhan
Badem Eczanesi
Seyhan
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