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Adana'da silahlı kavgada iki kişi yaralandı

08.07.2022 05:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Adana'da sokakta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kişi hastanelere kaldırıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde silahlı kavga sonucu yaralılar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, yaptıkları araştırmada iki grup arasında çıkan silahlı kavgada H.D. (23) ve F.T'nin (22) yaralandığını ve özel araçlarla hastanelere kaldırıldığını tespit etti.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, sokakta çok sayıda boş kovan buldu.

Polis, olayın sebebini tespit etmek ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada iki kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı kavga

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Sabah
05:19
Öğle
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İkindi
16:39
Akşam
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Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Cuma

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Seyhan
Yağız Eczanesi
Seyhan
Ihlamur Eczanesi
Seyhan
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