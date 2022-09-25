Adana'da iki otomobildeki şüphelilerin birbirlerine silahla ateş açtığı kavgada kazara vurulması sonucu ölen 90 yaşındaki kadının cenazesi toprağa verildi.
Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde dün silahlı kavgada ölen Rahime Eker'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
Eker'in naaşı, Kozan ilçesi Damyeri Mahallesi'ndeki cenaze namazının ardından defnedildi.
Yüreğir'de iki otomobildeki şüphelilerin silahlarla birbirlerine ateş açması sonucu kazara vurulan Eker hayatını kaybetmiş, 24 yaşındaki torunu ile kaza yapan otomobildeki 3 zanlı yaralanmıştı.
Polis, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.
Adana'da silahlı kavgada kazara vurularak ölen kadının cenazesi defnedildi
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz