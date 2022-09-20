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Adana'da silahlı saldırıda motosiklet sürücüsü öldü

20.09.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da silahlı saldırıda motosiklet sürücüsü öldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde 01 DDK 42 plakalı motosikletiyle seyir halindeki İsmet Köse'ye tabancayla ateş açıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Köse, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yeri incelemesinde bir tabanca ele geçiren polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da silahlı saldırıda motosiklet sürücüsü öldü

Adana'da silahlı saldırıda motosiklet sürücüsü öldü

Adana'da silahlı saldırıda motosiklet sürücüsü öldü

Adana'da silahlı saldırıda motosiklet sürücüsü öldü

Adana'da silahlı saldırıda motosiklet sürücüsü öldü

Adana'da silahlı saldırıda motosiklet sürücüsü öldü

Adana'da silahlı saldırıda motosiklet sürücüsü öldü

Adana'da silahlı saldırıda motosiklet sürücüsü öldü

Adana'da silahlı saldırıda motosiklet sürücüsü öldü

Adana'da silahlı saldırıda motosiklet sürücüsü öldü

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Adana Yüreğir silahlı saldırı

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