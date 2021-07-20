YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

20.07.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde Ç.İ. ile F.H.Ç'ye henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce sokakta tabancayla ateş açıldı.

Silahlı saldırı sonucu Ç.İ. ve F.H.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 20 Temmuz Salı

İmsak
03:48
Sabah
05:27
Öğle
12:50
İkindi
16:40
Akşam
20:03
Yatsı
21:35

Adana Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Salı

Akdağ Eczanesi
Seyhan
Doğancem Eczanesi
Seyhan
Tellidere Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
İkizler Eczanesi
Seyhan
Berfin Gören Eczanesi
Seyhan
Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

GÜNCELLEME - Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti

GÜNCELLEME - Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

Oğullarını şehit verdikleri saldırıda gazi olan görev köpeği Atmaca'yı sahiplendiler

Oğullarını şehit verdikleri saldırıda gazi olan görev köpeği Atmaca'yı sahiplendiler

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.