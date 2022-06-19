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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

19.06.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayın 2 şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kışla Mahallesi'nde yürüyen T.Ç'ye arkasından yaklaşan 2 kişi tabancayla ateş edip kaçtı.

Ayaklarından yaralanan T.Ç, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayın şüphelileri D.Y. ve N.K'yi kısa süreli kovalamacanın ardından suç aleti tabancayla yakaladı.

Gözaltına alınan D.Y. ve N.K. Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

- Olayın 2 şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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Adana silahlı saldırı

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