Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kışla Mahallesi'nde yürüyen T.Ç'ye arkasından yaklaşan 2 kişi tabancayla ateş edip kaçtı.
Ayaklarından yaralanan T.Ç, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayın şüphelileri D.Y. ve N.K'yi kısa süreli kovalamacanın ardından suç aleti tabancayla yakaladı.
Gözaltına alınan D.Y. ve N.K. Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.
- Olayın 2 şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz